El alcalde de Cobquecura, Julio Fuentes, dijo que la mantención de los caminos rurales es un tema sensible que afecta el diario vivir y desarrollo de la comuna costera, donde más del 90% de las rutas son de tierra y muy pocas tienen ripio. Aseguró que en los últimos años se ha encargado de conseguir con los vecinos material o ripio para los caminos.

Actualmente, un proyecto detenido es clave para el desarrollo del sector sur, entre Taucú y Colmuyao, que comprende 10,2 kms, el cual se licitó pero los recursos fueron insuficientes. «Para el camino a Colmuyao me otorgaron $2.200 millones, y resulta que faltaban $1.000 millones. Entonces, echaron para atrás el proyecto porque no está dentro de los estándares que ellos tienen que es un 20% que se puede subir el presupuesto para que pueda ser refinanciado. Me dejaron botado a medio camino y yo tengo que conseguirme recursos», cuestionó el alcalde.