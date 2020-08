El alcalde de Cobquecura Julio Fuentes aseguró que “desde hace años que venimos peleando como comuna, y en representación de nuestros vecinos por el peligro que implicael paso de camiones de alto tonelaje en el sector, con accidentes causados a veces por fallas mecánicas o por impericia de los choferes. Debido a este nuevo accidente, y a solicitud de los vecinos, es que enviaremos una nueva solicitud al Ministerio de Obras Públicas para abordar este tema y conseguir una solución. No hay que olvidar que personalmente como alcalde he estado solicitando desde hace varios años el poder habilitar una pista de emergencia en el sector de El Silencio, que sea de carácter preventivo para disminuir los riesgos en los camiones que sufren el recalentamiento de balatas y que por no conocer la sinuosidad y pendiente del camino para llegar a Cobquecura en algunas ocasiones no toman los resguardos necesarios”.