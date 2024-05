Los continuos cortes de suministro eléctrico que se registran en Cobquecura, comuna que incluso tiene un promedio de afectación mayor que el promedio nacional, provocó la reacción del alcalde de Cobquecura Julio Fuentes Alarcón, quien reconoció estar “cansado de una situación que se repite, y que pese a las promesas y compromisos de autoridades y de la empresa CGE, aún no se soluciona”.

El jefe comunal detalló que “este lunes, nuevamente como comuna alejada de los grandes centros urbanos, nos vimos afectados por un prolongado corte de luz, que se extendió desde las 9 de la mañana y hasta la medianoche en la zona urbana, pero que persistía por más de 48 horas en muchos sectores rurales lo que ha traído mucha molestia de toda nuestra comunidad y del municipio también por supuesto, por el sufrimiento que implica para nuestra gente todo este tremendo lapso de tiempo sin energía eléctrica, lo que hizo, inclusive, perder alimentos y productos a nuestros comerciantes y también a muchas familias de sectores rurales”.

El jefe comunal agregó que “lo peor es que muchas familias de la comuna han estado prácticamente 24 horas sin agua, porque no hay que olvidar que en los sectores rurales muchos hogares se abastecen a través de punteras con motobombas, y el no tener agua es otro daño más para ellos. Yo creo que es indigno que a estas alturas aún tengamos que permanecer en estas condiciones”.

Acciones legales contra CGE

“Aparte de los reclamos que le hicimos directamente a la empresa durante todo el día lunes y este martes porque no estaban funcionando los generadores eléctricos que ellos mismos instalaron para estos casos de contingencias, y que nos aseguraron en su momento que permitirían abastecer las zonas más pobladas de la comuna, pero solo funcionó un rato uno de los 3 que están en Cobquecura y Buchupureo y no sabemos por qué, manteniéndose el 90 por ciento de la comuna sin energía eléctrica hasta la medianoche”.

«Por eso estamos estudiando con el asesor legal la forma en que pretendemos presentar algún recurso o acción legal en contra de la empresa CGE nuevamente ya que creemos que es el colmo que esto siga sucediendo. Si fuera una comuna más grande y estuviéramos más cerca de los centros urbanos obviamente que esto no ocurriría. Por eso sacaremos la cara por nuestros vecinos y haremos las denuncias que correspondan ante la SEC, SERNAC e incluso en tribunales; porque ya es indigno seguir soportando esto, que cada vez que llueve un poco o hay viento estamos supeditados a que la empresa CGE recién ahí empiecen a buscar dónde están las fallas. Se llevaron la cuadrilla que teníamos en la comuna para emergencias y nos dejaron abandonados, y hoy somos la comuna más afectada de todo Ñuble cada vez que hay lluvia o algo de viento. Yo no entiendo la planificación que esta empresa tiene, al parecer solamente les interesa recaudar ingresos pero no invierten en algo que es necesario por la dignidad y el respeto de nuestra comunidad”, aseveró el alcalde de Cobquecura.