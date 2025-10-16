El pasado 11 de octubre Buchupureo estuvo de fiesta, pues luego de una larga espera vio al fin inaugurado su gimnasio techado, una obra esperada por toda la localidad quienes deseaban contar con espacio deportivo multipropósito. Un recinto que albergará no solo distintas disciplinas deportivas como el futbol, basquetbol o voleibol, sino también, permitirá el desarrollo de actividades artísticas y eventos para toda la comunidad.

Con la presencia de diversas autoridades, encabezadas por el Alcalde don Jorge Romero y el Gobernador don Oscar Crisóstomo, acompañados por el Delegado Provincial, Mario Cruces, los consejeros regionales Wilson Ponce e Iter Staurdo, el Concejo Comunal y demás autoridades del ámbito civil y social se llevo a cabo el tradicional corte de cinta que dio por sellado un compromiso con la comunidad, todo, acompañado por muestras artísticas, deportivas y culturales que se desarrollaron a lo largo de la jornada.

Felicitamos a toda la comunidad de Buchupureo y esperamos disfruten, cuiden y aprecien este nuevo recinto que viene a mejorar la infraestructura de una localidad creciente y pujante del norte de Cobquecura.