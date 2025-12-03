Más de 17 millones de pesos recaudó Cobquecura para esta Teletón 2025, una cifra histórica, inédita y que casi dobló al monto del 2024, todo gracias a un trabajo que se extendió por mas de 02 meses en que toda nuestra comunidad se movilizo, motivo y coopero con esta noble causa nacional.

Desde actividades deportivas como las babyton de Cobquecura y Buchupureo, surfaton, cicletada y zumbaton, pasando por las completones del comercio y unidades educativas, limpiezaton de dentaduras, lavaton de bomberos, la expo tunnington, actividades artísticas de nuestro club de teatro, el esfuerzo realizado por nuestras escuelas y liceo, el enorme aporte de todas nuestras JJVV y organizaciones comunitarias, clubes de huasos, clubes de surf, de futbol, de nuestro adultos mayores, el apoyo de nuestras unidades publicas de salud, educación, y la organización y aporte de nuestro municipio lograron superar con creces el monto y las expectativas de la organización que celebro con gran emoción y orgullo el logro de la meta 2025.

Desde ya queremos agradecer a todos quienes hicieron posible este importante aporte, los que sin excepción formamos parte de este tremendo logro comunal, $17.448.100.- que sabemos ayudaran mucho a las niñas, niños y jóvenes de nuestro país que hoy se rehabilitan gracias a la Teletón, varios de ellos pertenecientes a nuestra comuna y que nos llena el corazón poder apoyar, porque Cobquecura también es parte del corazón de la Teletón.