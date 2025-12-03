Nuestro programa Crece Mujer liderado por la señora Silvia Herrera y la encargada Maritza Morales ha continuado su recorrido por las distintas localidades de nuestra comuna haciendo entrega de distintos materiales que van en directa ayuda y beneficio de nuestras mujeres.

Lanas, telares, hilos, crochet son solo algunos de los materiales que han podido recibir nuestras mujeres, en un programa que abarca un total de 500 usuarias a lo largo de la comuna distribuidas en 27 comunidades de norte a sur, y que como hemos recalcado, busca fomentar la participación, recreación y activación económica de las mujeres de nuestra comuna.

Durante estos días se han visitado los sectores de La Achira, San José, Talcamavida, Pullay, Buchupureo, Cobquecura Centro, El Molino, Villa El Bosque entre otras haciendo entrega de materiales utilizados por nuestras mujeres y que van en su directo beneficio, ya que les permitirá, por ejemplo, elaborar productos que luego podrán vender en las distintas ferias productivas que se realizarán durante este fin de año y a lo largo del verano 2026.

Felicitamos y les deseamos una labor provechosa y excelente experiencia a través del programa Crece Mujer.