El 20 de noviembre, fecha del natalicio de nuestro afamado literario se llevó a cabo la premiación del Concurso Literario de Fidel Sepúlveda Llanos.

Fidel Sepúlveda Llanos nació en el sector de San José cercano al pueblo de Cobquecura el 20 de noviembre de 1936, hace 89 años. Fidel Sepúlveda fue un poeta, investigador, profesor de castellano, doctor en filología hispánica y miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Fue uno de los más profundos conocedores e investigadores de la identidad y cultura tradicional y popular chilena junto con Violeta Parra, Oreste Plath y Margot Loyola.

Ante esta importante fecha, y con la presencia de nuestro Alcalde Jorge Romero, junto a la señora Soledad Manterola, viuda de don Fidel Sepúlveda, de la Directora del Departamento de Educación, Manon Cañas, de nuestro Director de Desarrollo Comunitario, Oscar Solar y de profesores y alumnos se llevó a cabo este acto en homenaje al natalicio de nuestro poeta, investigador, académico y humanista Cobquecurano.

En la instancia también se premió a los primeros lugares de este concurso, en el cual participaron más de 40 niñas y niños de nuestra comuna con sus creaciones, cuentos y poesías que ahora también forman parte del legado cultural de Cobquecura.

Nos llena de orgullo el realizar estas actividades, que no tan solo rinden homenaje a uno de los grandes de Cobquecura, sino además, fomenta e incentiva a nuestros niños y jóvenes a seguir el camino de las letras y literatura.