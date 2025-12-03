El pasado sábado 22 de noviembre se llevó a cabo una nueva versión de la Cabalgata de la Fe organizada por el Club de Huasos de Santa Rita, una jornada que tiene como característica y significado el mezclar de manera armónica la fe con las tradiciones campesinas.

Con la presencia de nuestro Alcalde Jorge Romero y su señora, Silvia Herrera, de nuestros Concejales Sergio Bustos y Ramón Venegas, del presidente del Club organizador Rolando Huenuleo, del presidente del Club los Buenos Amigos de Buchupureo Juan Carlos Irribarra y del presidente del Club de Huasos de Pullay Leoncio Vega, además de una alta convocatoria de huasos provenientes de distintos sectores y comunas se realizó la Cabalgata, la que incluyó una misa oficiada por el Padre Andrés Lacalle quien dio testimonio de la fe y devoción de nuestros huasos.

Una linda jornada en que las cuecas, el compartir, la fraternidad y la alegría de nuestros huasos marcaron la última cabalgata del año 2025.

Los felicitamos y reconocemos el tremendo trabajo y aporte que realizan por las tradiciones de Cobquecura.