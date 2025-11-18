El pasado 07 de Noviembre se desarrolló el simulacro de terremoto y tsunami en las comunas de Cobquecura, Trehuaco y Coelemu, abarcando todo el borde costero de la región de Ñuble.

Alrededor de 2.000 personas entre estudiantes, funcionarios y comunidad general se movilizó durante la jornada en el simulacro organizado por el Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres en coordinación con el Municipio, una instancia que nos permite prepararnos de mejor manera ante una emergencia real. El operativo tuvo por objetivo entrenar el proceso de evacuación de la población que habita, trabaja, estudia y/o transita en el área de amenaza de tsunami de estas comunas.

Las autoridades de la región encabezadas por el Delegado Presidencial, Rodrigo García, el Director Regional de Senapred, Anthony Becerra, la Jefa de Zona Ñuble de Carabineros, General de Carabineros, Loreto Osses y nuestro Alcalde, Jorge Romero, acompañaron el proceso de evacuación desde la plaza de la comuna de Cobquecura hasta el punto de encuentro ubicado en el Cerro Calvario.

En este sentido, las autoridades valoraron positivamente la jornada, especialmente por la participación de las unidades educativas quienes de manera organizada y ordenada se plegaron al simulacro.

Estar preparados, prevenidos y organizados es tarea de todos, por ello los invitamos a mantener un kit de emergencia en casa y siempre hablar como familia sobre cómo actuar ante una emergencia.