Hace algunos días nuestro Alcalde Jorge Romero recibió excelentes noticias para Cobquecura. Junto al Gobernador Oscar Crisóstomo, la Seremi de Desarrollo Social Marta Carvajal y el Seremi de Vivienda y Urbanismo Antonio Marchant recibió el tan anhelado RS para el proyecto de reposición del puente las niñas, una necesidad muy sentida por nuestra comunidad quienes por año han requerido una solución definitiva para un puente que conecta el centro de Cobquecura con la lobería, principal hito turístico y postal obligada de quienes nos visitan.

Este proyecto contempla una nueva estructura de hormigón de doble calzada (doble sentido) en una inversión de diseño que asciende a más de 240 millones de pesos y de construcción ascendiente a más de 1.000 millones de pesos.

Sin duda esta es una extraordinaria noticia, pues representa un importante avance en la infraestructura comunal que no solo impactará positivamente en nuestras vecinas y vecinos, sino en el turismo, mejorando el acceso y tránsito hacia y desde la lobería y en el desplazamiento vial especialmente en temporada estival.