Una espectacular Cabalgata de los Buenos Amigos de Buchupureo se vivió al cierre del mes de octubre.

Cerca de 300 jinetes se dieron cita el pasado 31 de Octubre para vivir una nueva Cabalgata de los Buenos Amigos, quienes desde muy temprano se congregaron para disfrutar de un rico caldillo al desayuno y luego dar el vamos con el tradicional acto y esquinazo.

Posteriormente a ello, se dio inicio al recorrido hacia el sur en una ruta muy tradicional utilizada por nuestros antepasados que los llevo por el sector de los maquis donde se desarrolló un almuerzo campestre, para después, culminar con un gran show ranchero.

Una cabalgata que sin duda fortalece nuestras tradiciones y costumbres, por ello, felicitamos a las socias y socios de del Club de Huasos Los Buenos Amigos por la organización y hermosa actividad.