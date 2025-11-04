Hace algunos días se desarrolló en nuestra comuna la tradicional Cabalgata de la Amistad organizada por el Club de Huasos de Buchupureo.

En dicha oportunidad, la jornada comenzó desde muy temprano para los socios y amigos del Club de Huasos de Buchupureo con el tradicional desayuno campestre, para luego dar paso a la ceremonia de bienvenida, acto y esquinazo como es tradición en cada cabalgata.

Mas tarde comenzaría el recorrido hacia el norte de nuestra comuna, espacio donde se desarrolló el tradicional almuerzo campestre, para dentro de la tarde, dar paso a juegos de caballos, apartado de ganado y al cierre de la jornada, un tremendo espectáculo ranchero en la medialuna de Buchupureo.

Una cabalgata significativa que sin duda fortalece nuestras tradiciones y costumbres. Felicitamos a las socias y socios de del Club de Huasos de Buchupureo por la organización y hermosa actividad.