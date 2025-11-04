Nuestro alcalde Jorge Romero, junto al Seremi del Deporte, Julio Jorquera y dirigentes de Ñublense y del futbol Cobquecurano asistieron para la firma de un tremendo convenio de colaboración entre la comuna y el Club Deportivo.

Gracias a este acuerdo, los vecinos de nuestra comuna podrán acceder a distintos beneficios especiales, como visitar el estadio, conocer al plantel, uso de canchas formativas y disfrutar de distintas alternativas deportivas.

Este convenio no solo es importante en lo deportivo, sino también representa una alianza estratégica a nivel regional, posicionando a Cobquecura a la vanguardia del desarrollo del futbol, en una comuna en que este deporte tiene una gran afición.