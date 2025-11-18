El Programa Crece Mujer liderado por la señora Silvia Herrera y la encargada Maritza Morales ha comenzado durante estos días el recorrido por distintas localidades haciendo entrega de distintos materiales que van en directa ayuda y beneficio de nuestras mujeres.

Cabe mencionar que este programa abarca un total de 500 mujeres a lo largo de la comuna distribuidas en 27 comunidades de norte a sur, y que busca fomentar la participación, recreación y activación de las mujeres de nuestra comuna.

Durante estos días se han visitado los sectores de La Esperanza, Taucú, Copiulemu, Quile y Pilicura haciendo entrega de lanas, hilos, crochet entre otros materiales utilizados por nuestra mujeres, y que van en directo beneficio de su propia realización económica y personal, ya que les permite por ejemplo, elaborar productos que luego podrán vender en las distintas ferias productivas que se realizaran durante este fin de año y a lo largo del verano, generando un impacto muy positivo en su desarrollo, autoestima, crecimiento y emprendimiento.

Es importante también mencionar que a lo largo de estos días se estarán visitando todas las comunidades restantes haciendo entrega de estos materiales para nuestras mujeres, a quienes felicitamos y les deseamos una labor provechosa y excelente experiencia a través del programa Crece Mujer.