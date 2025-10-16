Estudiantes del Liceo PDMB logran importantes premios en Concurso Chef Ñuble 2025

Cobquecura se siente orgulloso de nuestro Liceo y particularmente de sus estudiantes de gastronomía, ya que hace algunos días Anaís, Catalina, Paola y Constanza participaron del Concurso Chef Ñuble 2025, competencia organizada por INACAP que reunió a 12 establecimientos de la región en diversas categorías las cuales fueron evaluadas por destacados chefs a nivel nacional.

Es en este sentido que nuestras 4 fantásticas resultaron destacadas en 2 categorías, Anais Sanhueza y Catalina Romero con el 1° lugar en Cocina con Identidad y Paola Guzmán con Constanza Muñoz con el 3° lugar en Coctelería de Autor.

El alcalde, don Jorge Romero, junto a sus profesores Leonardo Blaitt y Katherine Concha, tuvieron la oportunidad de reunirse con ellas, compartiendo un grato momento de conversación, espacio en que el alcalde pudo felicitar y reconocer el tremendo trabajo y expresar el orgullo que como comuna sentimos por su participación en este concurso.

Felicitamos a Anaís, Catalina, Paola y Constanza, expresando el orgullo comunal que representa el contar con campeonas regionales en el ámbito gastronómico, y que es fiel reflejo del compromiso educacional de nuestro Liceo y de la gestión municipal.