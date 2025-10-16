Como cada año Cobquecura inicio su campaña Teletón, y esta vez lo hizo con un increíble cuadrangular de futbol que reunió a connotados equipos de la comuna, quienes demostraron todo su talento deportivo para disputarse la copa Babyton 2025.

En tres electrizantes jornadas Club Deportivo Taucú, Deportivo de Cobquecura, Wirwilientos Futbol Club y Club Deportivo Lobería se disputaron el campeonato, resultado este último vencedor en una jornada también marcada por los partidos disputados por mujeres de la comuna y de nuestros niños Sub-12 quienes amenizaron el inicio del último día.

Desde la organización destacaron el compromiso y solidaridad de los participantes, en especial del Club Deportivo El Molino, grandes gestores de este campeonato, así como de los funcionarios, árbitros y publico que participo durante los días de desarrollo de la Babyton.

Cabe destacar que todos los fondos reunidos en entradas, rifas, ventas e incluso tarjetas amarillas, va en directo aporte al monto que como comuna estamos reuniendo para esta Teletón 2025, porque Cobquecura es también el corazón de la Teletón.