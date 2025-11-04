Vampiros, monstruos, brujas y muchos más invitados tuvimos en nuestra Primera Noche Encantada de Cobquecura 2025.
Todo comenzó con la presentación de la Orquesta Infantil y Juvenil de Cobquecura con un concierto de miedo, quienes llenaron de música y emoción a los asistentes con reconocidos temas en la previa de lo que seria Halloween en nuestra comuna.
Luego de ello tendríamos la caravana del Team Loyalty, organización comunitaria que cada año trae alegría y muchos dulces a todas nuestras niñas y niños.
Finalmente, se dio paso a nuestra noche encantada, una actividad familiar organizada por el municipio en que grandes y chicos disfrutaron repletando la plaza de colores y luces, luciendo sus mejores disfraces y participando de diversos concursos y actividades para todos quienes nos acompañaron.
Agradecemos a todos los que se animaron y nos acompañaron en esta noche distinta, diferente y muy entretenida, será hasta el próximo año en una nueva versión de la Noche Encantada.