El pasado mes de agosto se constituyó la primera Mesa de Turismo Público Privada, instancia de participación y contribución comunitaria cuyo objeto es contribuir y aportar a las futuras iniciativas que en el ámbito del turismo se gesten para el desarrollo y crecimiento de la comuna.

En esta oportunidad, se reunió un importante grupo de emprendedores y comerciantes locales, quienes manifestaron su compromiso e interés en la elaboración de planes y políticas orientadas al desarrollo y potencial turístico de Cobquecura, instancia, en que, a través del intercambio de ideas y experiencias, se busca orientar y mejorar la calidad de bienes y servicios, fortaleciendo la propuesta turística a los visitantes de la comuna.

Es así como Cobquecura y sus prestadores de servicio se preparan activamente en el desarrollo de la comuna, comprometiendo y afianzando a través de esta mesa, el avance hacia un turismo sustentable, responsable y de positivo impacto para Cobquecura.