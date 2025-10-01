Una gran y exitosa jornada se vivió el pasado 05 de septiembre con la gran mateada popular del adulto mayor, la cual reunió a integrantes de todos los clubes de la comuna quienes asistieron desde los distintos sectores de Cobquecura para disfrutar de un ameno y cercano compartir.

Con concursos como la tortilla más grande, el mate más especial o la boquilla más larga nuestros adultos mayores disfrutaron entre risas y experiencias, materializadas en payas y bailes que amenizaron la jornada. La música también estuvo presente en esta jornada, con la presentación de la agrupación Suseso Ranchero quienes sacaron los mejores pasos de bailes de todo el público que colmo el gimnasio municipal.

Además, se corono al rey y reina de la jornada, destacando una tremenda convocatoria y participación de todos nuestros adultos mayores.

El alcalde por su parte agradeció la contribución e importancia que tienen nuestras personas mayores en la comuna, destacando su enorme aporte a la historia y crecimiento de la Cobquecura, reforzando el compromiso que hoy tiene la gestión con su bienestar y cuidado, en una de las comunas con mayores índices nacionales de longevidad.

Finalmente, el alcalde insistió en la necesidad de crear nuevas instancias y espacios de participación para nuestras personas mayores, dándoles el protagonismo y relevancia que como comuna tienen en el desarrollo y proyección de futuro.