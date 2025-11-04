Con simbólicos e importantes hitos se dio el vamos a 03 importantes proyectos de nuestra comuna. Se trata de los proyectos de pozos profundos en los sectores de Las Toscas y Neguinto y de la multicancha para el sector y escuela El Tollo.

En dicha oportunidad, nuestro alcalde junto a representantes de SUBDERE, el equipo secplan y toda la comunidad tuvieron la oportunidad de reunirse para compartir y celebrar estos tremendos avances para nuestra comuna.

Cabe mencionar que, en el caso de los pozos profundos, estos proyectos buscan asegurar el acceso inicial al recurso hídrico, una de las grandes necesidades de nuestra comuna y que a través de esta inversión de más de 260 millones de pesos busca sentar las bases de futuros sistemas modernos de suministro.

Por su parte, son más de 160 millones los que serán invertidos para la construcción de la multicancha de uso educativo y comunitario, mejorando las condiciones recreativas y deportivas del establecimiento, entregando un espacio seguro, inclusivo y multifuncional en el sector El Tollo.

Felicitamos a nuestros vecinos, jóvenes y niños quienes vivieron una jornada alegre y llena de esperanza de un mejor futuro para sus familias.