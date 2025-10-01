Con el objetivo de activar la economía local y promover el turismo el alcalde, don Jorge Romero dio el vamos a la segunda parte de la Fiesta de la Chilenidad realizada entre el 17 y 20 de septiembre en el gimnasio municipal de la comuna.

Con la presentación del carruaje folclórico, el cual recorrió la comuna con música y alegría, se dio el vamos a la semana dieciochera. Cuecas, tonadas y bailes acompañaron el paso del carruaje generando la participación de toda la comunidad Cobquecurana, quienes valoraron y agradecieron esta novedosa iniciativa por parte del municipio. Esta actividad marco el inicio de la Fiesta de la Chilenidad, la cual en esta oportunidad y por razones climáticas fue trasladada al gimnasio municipal donde emprendedores locales pudieron ofrecer sus productos con gran variedad de opciones para toda la familia.

En su segunda jornada, la fiesta continuo con la presentación de los Pumas de Plata, quienes hicieron bailar y disfrutar hasta altas horas de la noche a toda nuestra comunidad y visitantes quienes disfrutaron de las tradicionales rancheras y de la alegría y calidad artística.

Luego, en su tercera jornada un gimnasio absolutamente repleto, colmo la fiesta de la chilenidad para disfrutar de uno de los grupos rancheros más populares de los últimos tiempos, con temas como el puñetazo y al ritmo del tigre los Dinos de Chile hicieron bailar a todos los asistentes quienes disfrutaron de un tremendo espectáculo musical.

Finalmente, en su última jornada la fiesta de la chilenidad conto con la presencia de artistas locales y muestras musicales quienes cerraron con broche de oro 4 días de festividades marcando un precedente para nuestra comuna.

El alcalde valoro positivamente esta iniciativa, realizando un balance muy favorable en los distintos aspectos que involucraron estas jornadas, desde la seguridad, cantidad de visitantes y buenos resultados para todos los comerciantes de la comuna, anunciando en la instancia que a partir de este año, nace una nueva fiesta para Cobquecura, su Fiesta de la Chilenidad.