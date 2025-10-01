Cobquecura vivió sus fiestas patrias 2025 con una gran variedad de actividades culturales, musicales, tradicionales y folclóricas.

Con la misa folclórica, el tradicional acto cívico y desfile realizados el pasado 12 de septiembre, la comuna dio el vamos a las festividades de fiestas patrias, marcando hitos significativos como el tradicional brindis de honor, realizado en el centro de nuestra plaza por el alcalde, el concejo municipal y autoridades presentes, acompañados por toda la comunidad venida de los distintos sectores de la comuna quienes colmaron nuestro centro cívico para festejar a la patria.

Esto además marco el inicio de la 1° versión de la Fiesta de la Chilenidad Cobquecura, la cual reunió una importante cantidad de expositores locales y de otras comunas, quienes pusieron a disposición una amplia gama de opciones de comida, artesanía y productos tradicionales de nuestra zona; fiesta que fue amenizada en su primera jornada con un gran show ranchero en cuyo cierre conto con la presencia del popular grupo Disparo, quienes repletaron nuestra plaza de familias y visitantes, los que pudieron disfrutar de un espectáculo de alto nivel con música y el baile, generando un exitoso inicio de las festividades.

Luego, en su segunda jornada, la fiesta de la chilenidad continuo su funcionamiento de puestos y locales, siendo amenizada con la presentación de muestras tradicionales a cargo de nuestra orquesta juvenil de Cobquecura y agrupaciones folclóricas invitadas a la jornada, actividades que fueron acompañadas por una alta concurrencia de público y valorada por toda la comunidad.