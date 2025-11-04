El mes de octubre fue el mes de los Adultos Mayores, y en este contexto se desarrolló la marcha por sus derechos, una actividad de difusión, concientización y refuerzo de las buenas prácticas y consideraciones que merecen y requieren nuestras personas mayores.

Es así como el Centro Diurno de Buchupureo realizó esta actividad, una instancia participativa en que nuestras personas mayores tuvieron voz para expresar su sentir, necesidades y aspiraciones.

Con una alta convocatoria y gran entusiasmo, se dio término a un mes en que se desarrollaron diversas actividades para nuestros adultos mayores. Los felicitamos y motivamos a seguir participando, pues ellos son un centro fundamental de nuestro trabajo y gestión.