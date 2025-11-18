Durante la semana pasada nuestro alcalde Jorge Romero se reunión con el Seremi de Obras Publicas Freddy Jelves y funcionarios de la Dirección de Obras Portuarias, involucrada en el diseño del futuro proyecto costanera norte emplazado en La Lobería.

El objetivo de esta reunión y visita de terreno era compartir y sociabilizar con el municipio los avances del diseño de lo que esperamos sea el futuro «Parque Costanera Norte», lo que se espera según nuestras autoridades, el segundo semestre del 2026, sea presentado al Ministerio de Desarrollo Social para la obtención de su resolución satisfactoria (RS).

Estas obras, junto al RS del puente las niñas, son un fiel reflejo del compromiso y el esfuerzo que el municipio desarrolla para mejorar la infraestructura comunal, especialmente desde el punto de vista turístico, lo que esperamos en un futuro muy próximo, le cambie es rostro a Cobquecura, mejorando y hermoseando uno de los sectores más icónicos y visitados de nuestra comuna.